Boluspor, İzmir'den galibiyetle döndü

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor, İzmir'den galibiyetle döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 22:01
Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Altay ile Boluspor karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor 1-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Joel Kayamba attı. 

Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 19 yaparak ateş hattından kurtuldu. Üst üste sekizinci yenilgisini alan Ev sahibi Altay ise 2 puanla son sıraya demir attı. 

Ligin bir sonraki maçında Altay, Adanaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery