Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Altay ile Boluspor karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor 1-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Joel Kayamba attı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 19 yaparak ateş hattından kurtuldu. Üst üste sekizinci yenilgisini alan Ev sahibi Altay ise 2 puanla son sıraya demir attı.
Ligin bir sonraki maçında Altay, Adanaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Joel Kayamba attı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 19 yaparak ateş hattından kurtuldu. Üst üste sekizinci yenilgisini alan Ev sahibi Altay ise 2 puanla son sıraya demir attı.
Ligin bir sonraki maçında Altay, Adanaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.
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