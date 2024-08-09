Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti

Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
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09 Ağustos 2024 16:45
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK'de forma giyen Enes Alıç'ın geçici transferi konusunda bir yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

Futbol hayatına Anamur Belediyespor'da başlayan 26 Ağustos 1999 doğumlu futbolcunun Buca Geliştirme Spor ile profesyonelliğe geçiş yaparak, Bucaspor 1928 ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında da forma giydiği kaydedildi.

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