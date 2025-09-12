12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
2-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Boluspor, Arda Usluoğlu'nu kiraladı

Boluspor, Corendon Alanyaspor'dan Arda Usluoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

12 Eylül 2025 17:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor, Arda Usluoğlu'nu kiraladı
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, "Kulübümüz, Corendon Alanyaspor forması giyen Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda anlaşma sağladı." ifadesine yer verildi.

Futbola Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve burada gelişimini sürdüren Usluoğlu, 2022 yılında Bucaspor 1928'de profesyonel oldu. Futbolcu, 13 Eylül 2024'te ise Corendon Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig ekibine transfer oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
