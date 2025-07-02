Bologna'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!

Avrupa kulüplerinin radarındaki Yusuf Akçiçek için ilk adım İtalya'dan geldi.
Bologna, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i takibe aldı.
İtalyan kulübünün, 19 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek üzere Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Bologna'nın kısa süre içerisinde Yusuf Akçiçek için resmi bir teklif sunması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan genç savunmacı, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Bologna, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i takibe aldı.
İtalyan kulübünün, 19 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek üzere Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Bologna'nın kısa süre içerisinde Yusuf Akçiçek için resmi bir teklif sunması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan genç savunmacı, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.