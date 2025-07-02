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Bologna'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!

Serie A temsilcisi Bologna, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek'in transferi için devreye girdi.

calendar 02 Temmuz 2025 11:02
Bologna'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
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Avrupa kulüplerinin radarındaki Yusuf Akçiçek için ilk adım İtalya'dan geldi.

Bologna, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i takibe aldı.

İtalyan kulübünün, 19 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek üzere Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Bologna'nın kısa süre içerisinde Yusuf Akçiçek için resmi bir teklif sunması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan genç savunmacı, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.


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