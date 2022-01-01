Bol Bol, Nuggets'tan Pistons'a takaslandı!

Detroit Pistons'ın, Rodney McGruder ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Denver Nuggets'tan Bol Bol'u takas ettiği bildirildi.



Detroit'in, Brooklyn Nets'ten aldığı 2022 ikinci tur draft hakkını Denver'a göndereceği belirtildi.



Bol, 2019 NBA Draftı'nın ardından Nuggets'a katıldığından bu yana iki kusür sezonda yalnızca 53 maçta forma giymişti ve sezonun ardından sınırlı serbest oyuncu piyasasına girecek.



McGruder ise iki sezonda Pistons ile 33 maçta forma giymişti ve sezon sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



