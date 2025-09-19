19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-085'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Bodrum FK zirve yarışında Başkent'te sahaya çıkacak

Bodrum Futbol Kulübü 20 Eylül Cumartesi günü 6'ncı hafta karşılaşmasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

calendar 19 Eylül 2025 15:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor, Serikspor (D) ve Adana Demirspor'u yenip Süper Lig potasına giren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tire 2021 FK'yı elemeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü 20 Eylül Cumartesi günü 6'ncı hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Aktepe Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 5 maçta 11 puan toplayıp namağlup durumda olan Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, seriyi sürdüreceklerini söyledi. Ankara'da 3 puanı hedeflediklerini belirten Eşer, "Takımımız iyi bir çıkış yakaladı. Ligde ve kupada kazanmayı sürdürdük. Devamını getirmek istiyoruz. Süper Lig yolunda kritik bir virajı kazasız döneceğimize inanıyoruz" dedi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
