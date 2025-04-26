Bodrum FK'li oyunculardan hakem tepkisi!

Bodrum FK'nın Samsunspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Ege temsilcisinde forma giyen isimler hakem kararlarına tepki gösterdi.



Fredy yaptığı açıklamada "Aklımdaki her şeyi söylemek istemiyorum. İkinci yarıda olanları gördünüz. 2 penaltımız verilmedi. Verilmeyen 1 golümüz var. Bizim de ailelerimiz, çocuklarımız var. Emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Takımının tek golünü atan Ahmet Aslan "Tertemiz şekilde mücadele ediyoruz ama bazı şeyler planlanıyorsa, arkadan başka işler dönüyorsa mücadele etmeye gerek yok. 5 dakika aradı Samsunspor'a penaltı buldu. Bizim golümüz ve penaltımız iptal ediliyor! Gerçekten yazık! Bir tane elle oynama var, penaltı ama VAR müdahale etmiyor. Nasıl olacak? Biz tertemiz mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.



