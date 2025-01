Bodrum FK'da Volkan Demirel'den transfer yorumu

Bodrum FK'da transfer çalışmalarıyla ilgili teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nde transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren teknik direktör Volkan Demirel, "Süper Lig'i bilen oyuncularla ilerlememiz gerekiyor. Transferde faydalı olabilecek arkadaşları getirmeye çalışacağız. Buradaki oyuncularımız zaten yıldız. Ben arkadaşlarımdan çok memnunum, elimizden geldiğince mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.



Bodrum ekibinde ara transferde imza atan ilk isim olan sol kanat oyuncusu Jonathan Okita takıma katılırken, Demirel açıklamalar yaptı. Volkan Demirel, "Yeni transferimiz geldi, inşallah onu da hazırlayabilirsek bu hafta onunla başlayacağız. 3 ve 5 arasında oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Onlarında gelmesiyle kaliteyi yükselterek biraz daha skor anlamında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Transferde daha çok ön tarafı düşünüyoruz, belki 1 tane defans anlamında bek tarafında transfer olabilir" dedi.



'HAKEMLERLE İLGİLİ HER TAKIMIN ŞİKAYETİ VAR'



Hakem kararlarını değerlendiren Volkan Demirel, "Hakemlerle ilgili her takımın şikayeti var. Beşiktaş maçında bize verilmesi gereken 3 penaltı es geçildi. Canımız yanıyor. Özellikle ikinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir deplasmanda 42 kere ceza sahasına girmek, 2 civarında gol beklentisi olmak, bunlar kolay şeyler değil. İyi olduğumuzu düşünüyoruz, tek yapamadığımız gol pozisyonlarını değerlendirmek. Gol pozisyonlarında skor bulursak daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gaziantep maçı var. Gaziantep rakiplerimizden bir tanesi, her ne kadar puan olarak rahat gözükseler de 3 puanlık sistemde puan farkı çok çabuk kapanacağı ortam var. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Skor da zaman geldikçe yapmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.