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Bobby Dixon: "Ayıya yardım edin"

Fenerbahçe'nin evinde Khimki Moskova'yı 93-85 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bobby Dixon'dan iddialı bir paylaşım geldi.

Kaynak: Sporx.com
Bobby Dixon: 'Ayıya yardım edin'
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18 Ekim 2018 00:05
THE Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Khimki Moskova'yı mağlup eden Fenerbahçe'de Bobby Dixon, mücadeleye damgasını vurdu.

Son periyotta 14 sayı kaydeden Bobby Dixon, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dixon paylaşımında "Eğer beni bir ayıyla savaşırken görürseniz ayıya yardım edin çünkü ben iyiyimdir, iyi bir savaşı severim." ifadeleri yer aldı.



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