Bir GM: "Mitchell, Cavs kontratı biter bitmez %100 ayrılır"

NBA'den bir yönetici, Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'in kontratı sona erdiğinde takımdan "%100 ayrılacağını" iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bir GM: 'Mitchell, Cavs kontratı biter bitmez %100 ayrılır'
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15 Şubat 2024 15:19
NBA'den bir yönetici, Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'in kontratı sona erdiğinde takımdan "%100 ayrılacağını" iddia etti.

Mitchell bu sezon MVP sıralamasında yükselişe geçiyor olsa da, Cavaliers'ta uzun vadeli bir geleceği olma durumuna hala şüpheli gözlerle bakılıyor.

The Ring'den Howard Beck, Doğu Konferansı'ndan bir takım yöneticisinin, Mitchell'ın mevcut sözleşmesi sona erdiğinde Cavs'ten ayrılmasının kesin bir ihtimal olduğunu düşündüğünü söyledi:

"Cleveland Cavaliers ilk turda yeniden elenirse, Donovan Mitchell takas ister mi? Veya 2025'te serbest oyuncu olması planlanan Mitchell, rakiplerinin beklediği gibi sözleşmesini uzatmazsa, Cavs önceden onu takas eder mi?

Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, ligdeki pek çok kişinin benimsediği inancı tekrarlayarak, 'Sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağına hiç şüphe yok' demişti."

2026'ya kadar Cavs'le sözleşmeli olan Mitchell, bu sezon 43 maçta 28,3 sayı, 6,3 asist ve 5,4 ribaund ortalamaları yakaladı.

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