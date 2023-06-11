Binicilikte Engel Atlama Türkiye Şampiyonası sona erdi

Binicilikte Engel Atlama Türkiye Şampiyonası yarışmaları, İstanbul'da yapıldı.



Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer Country Club'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar üç gün sürdü.



Başkent Binicilik Kulübünden Kaan Kızılkaplan "Gambler K" isimli atı ile 5, Ankara Atlı Spor Kulübünden Ramazan Akçatepe "Merryement JJS" isimli atı ile 6, Kemer Country Clubtan Oğuz Dalmış "Chapeau RBF Z" isimli atı ile 7 yaşlı atlarda ilk sırada yer aldı.



Ankara Binicilik İhtisas Kulübünden Mahmut Kağan Doğan "Alvaro 121" isimli atı ile yıldızlarda, İzmir'den ferdi olarak yarışan Ceren Ertöz "Cash It" isimli atı ile gençlerde, Siec Binicilik Kulübünden Sevil Sabancı "Air Force One 19" isimli atı ile yetişkin pro kategorisinde, İstanbul Atlı Spor Kulübünden Sinan Metin Gürdoğan da "Hublot HX" isimli atı ile U25 sporcularda Türkiye şampiyonu oldu.



Sporculara ödüllerini, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, genel sekreter Bilun Biber ile Kemer Country Club Atlı Spor Direktörü Ela Açar verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ