Bilyoner, kadınların gücüyle büyüyor

Kadınların iş hayatında karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılmasına önem veren Bilyoner, insan kaynakları stratejisini eşitlikçi bir bakış açısıyla oluşturuyor. Bilyoner yönetiminde kadın istihdam oranı yüzde 50 seviyesine ulaşırken, kadınların yeteneklerinden ve yönetim kabiliyetlerinden şirketin farklı departmanlarında yararlanılıyor. Şirketin; "İnsan ve Kültür" bölümünün yüzde 78'i kadınlardan oluşurken, bu oran "Hukuk" ve "Finans" bölümlerinde yüzde 67'ye, "Data Analitiği" bölümünde ise yüzde 57'ye ulaşıyor. Bilyoner, teknoloji ve spor gibi erkek egemen sektörlerde çizginin dışına çıkarak, iş gücünde dengeli bir temsiliyet sağlıyor.Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Yönetim Kurulu'nda da kadın temsilini artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğini üst noktalara taşımayı hedefliyor. Şirkete değer katan Genel Müdür Yardımcılarının yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor.görev yapıyor., markanın kadın istihdamına yaklaşımı ile ilgili şunları söyledi: "Bilyoner, kadın çalışanları ve yöneticileriyle birlikte kadın üyelerinin de katkısıyla büyüyor. Bilyoner kullanıcılarının alışkanlıklarına yönelik yapılan analizde, kadın üyelerin tercihleri ortaya çıkıyor. Platformda aktif olarak oynayan kadın oyuncuların 14,5 milyon kupon yaptığı görülüyor. Kadınların yüzde 84'ü iddaa oynarken, yüzde 16'sı ise şans oyunlarını tercih ediyor.Bilyoner'in kullanıcı analizi, Türkiye'nin kadın veya erkek fark etmeksizin bir futbol ülkesi olduğunu belirliyor. Kadınların oyun tercihlerinin; yüzde 74 futbol, yüzde 19 basketbol ve yüzde 4 oranında voleybol olması dikkat çekiyor.Bilyoner'in paylaştığı verilerde, kadın oyuncuların en çok bahis yapmayı tercih ettiği maçlar da yer alıyor. İstatistiklere göre kadınlar en çok Galatasaray'ın maçlarına oynarken, bu maçlar arasında sırasıyla bu sezon oynanan; Kayserispor - Galatasaray, Galatasaray - Samsunspor ve Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmaları öne çıkıyor.Kadın kullanıcıların oynamayı en çok tercih ettiği bahis seçeneklerinde "maç sonucu" bahsi birinci olurken, bu seçeneği "altı/üstü 2,5" izliyor.