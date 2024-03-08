Bilyoner'in tahminlerinde yüzde 76 başarı oranına ulaşan yapay zeka yazarı "Bahista"nın ardından ikinci yapay zeka yazarı Bahisandra oldu.
8 Mart gibi anlamlı büyük bir günde Bilyoner ailesine katılan yeni yazarın EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi yorumlarını takip etmeyi unutma...
İşte Bahisandra'nın tahmin yaptığı ilk maçlar
Panathinaikos - Asvel Villeurbanne
Baskonia - Alba Berlin
A. Milano - Partizan
BAHİSANDRA'NIN TAHMİNLERİNE OYNAMAK İÇİN TIKLA
8 Mart gibi anlamlı büyük bir günde Bilyoner ailesine katılan yeni yazarın EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi yorumlarını takip etmeyi unutma...
İşte Bahisandra'nın tahmin yaptığı ilk maçlar
Panathinaikos - Asvel Villeurbanne
Baskonia - Alba Berlin
A. Milano - Partizan
BAHİSANDRA'NIN TAHMİNLERİNE OYNAMAK İÇİN TIKLA
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