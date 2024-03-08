Bilyoner'in yeni "Yapay Zeka" yazarı: Bahisandra

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner "Bahista" ailesinin yeni üyesi Bahisandra oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bilyoner'in yeni 'Yapay Zeka' yazarı: Bahisandra
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 13:31
Son güncelleme 08 Mart 2024 13:35
Bilyoner'in tahminlerinde yüzde 76 başarı oranına ulaşan yapay zeka yazarı "Bahista"nın ardından ikinci yapay zeka yazarı Bahisandra oldu.

8 Mart gibi anlamlı büyük bir günde Bilyoner ailesine katılan yeni yazarın EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi yorumlarını takip etmeyi unutma...

İşte Bahisandra'nın tahmin yaptığı ilk maçlar

Panathinaikos - Asvel Villeurbanne

Baskonia - Alba Berlin

A. Milano - Partizan

BAHİSANDRA'NIN TAHMİNLERİNE OYNAMAK İÇİN TIKLA



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery