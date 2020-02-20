Bilyoner ile maç önü: Club Brugge - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir maç: Club Brugge - Manchester United! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Bilyoner ile maç önü: Club Brugge - Manchester United
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20 Şubat 2020 05:47
UEFA Avrupa Ligi'nde Club Brugge ve Manchester United kapışıyor! İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Man Utd, son 7 maçının 6 tanesinde kalesinde gol görmedi (Avrupa Ligi)

- Man Utd, son 17 maçının 16 tanesinde yenilmedi (Avrupa Ligi)

- Club Brugge, takımının en son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)

- Man Utd, takımının en son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Avrupa Ligi)

EKSİKLER, CEZALILAR

Manchester United: McTominay, Tuanzebe, Rashford, Pogba, Phil Jones

Club Brugge: Mbaye Diagne, Diatta.

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Vanaken, Rits, Vormer, Ricca, Dennis, Krmencik, Siebe Schrijvers

Manchester United: Romero; Dalot, Lindelöf, Maguire, Williams; Matic; Pereira, Fernandes, Lingard, James; Ighalo

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