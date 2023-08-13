Bilal Bayazit: 'Muslera'ya teşekkür ederim'

Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçı sonrası açıklamalar yaptı.



Bilal Bayazit yaptığı açıklamada, "Gelen taraftarın ayağına sağlık. 12. adam gibi destek verdiler bize. Son şampiyona karşı oynadık, bugün tüm Kayseri beraber olduğunda ne yapabileceğimizi gösterdik. Galatasaray, çok iyi takım. Kaliteli oyuncuları var." dedi.



Maçtaki performansına değinen Bilal, "İyi geçti, ilk maç. İnşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Muslera, örnek aldığım bir kaleci. Geçen sene de güzel bir diyaloğumuz oldu. Bugün de tebrik etti beni. Onun için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



