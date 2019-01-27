Beşiktaş'tan Veli Kavlak açıklaması

Beşiktaş, bu sezon yollarını ayırdığı Veli Kavlak ile ilgili çıkan iddialar nedeniyle bir açıklamada bulundu.Kulüpten yapılan açıklamada Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.''Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Beşiktaş JK''