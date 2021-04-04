Beşiktaş'tan istedikleri rakam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki forvet Henry için kulübü Leuven golcü yıldız için 3 milyon euro bonservis talep etti.

, Fotoğraf; ohleuven.com
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Beşiktaş'tan istedikleri rakam ortaya çıktı
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04 Nisan 2021 14:15
Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta gündeme Thomas Henry gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı.

Belçika basını, Thomas Henry'in transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri yazdı. Real Valladolid ve Celta Vigo ile beraber Beşiktaş'ın Henry'e talip olduğu duyuruldu.

Thomas Henry'in takımı Oud-Heverlee Leuven'in, golcü futbolcu için 3 milyon euro istediği ifade edildi.

Öte yandan Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 20 gol 6 asist üretti.



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