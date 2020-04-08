Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine göndermeli paylaşım

Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından ezeli rakiplerine göndermeli bir paylaşım yapıldı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine göndermeli paylaşım
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08 Nisan 2020 00:21
Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından atılan bir twit sosyal medyada büyük ilgi çekti.

TRT'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı. Paylaşımda "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etkiletledi.

İşte o paylaşım:



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