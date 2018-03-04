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Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlığı tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlığı tamamlandı
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04 Mart 2018 13:32
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 15.00'de özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

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