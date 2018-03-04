Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.Ligin 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş, bordo-mavili rakibini de mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı.Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi.Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.Siyah-beyazlı ekipte Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında oynayacak futbolcunun kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli oyuncunun oynamadığı maçlarda sağ kanatta görev yapan Jeremain Lens, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ryan Babel'i sağ kanada çekip, solda Caner Erkin'in önünde Adriano Correia'yı oynatacağı tahmin ediliyor.Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro Negredo, Vagner Love tercihleri olacak.Bu sezon Süper Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi.Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece Kardemir Karabükspor karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.