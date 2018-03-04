Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için Trabzon'a gitti.Beşiktaş, karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.Siyah-beyazlı ekibin kafilesinde, kulüp başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de yer aldı.Maçın son hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte, ayak parmağında kırık bulunan Pepe kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada, sarı-lacivertli futbolcu Soldado'nun ayağına basması nedeniyle Portekizli oyuncunun ayağında kırık oluştuğu bildirildi.Siyah-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma da kafilede bulunmuyor.Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:Fabricio Agosto Ramirez, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Anderson Talisca, Jeremain Lens, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.