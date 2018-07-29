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Beşiktaş'ta sürpriz! ''Bize Tolga yeter''

İspanyol file bekçisi Fabri'nin Fulham'a gidişinin ardından arayışa giren Beşiktaş'ta yönetim kararsız kaldı.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ta sürpriz! ''Bize Tolga yeter''
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29 Temmuz 2018 04:46
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, Fabri'nin gidişinin ardından ilk günden maddesi kaleci oldu. Arayışlarını sürdüren ve Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin bir numaralı aday olarak ortaya çıkarken yönetim bir anda ikiye bölündü.

Siyah-beyazlı idarecilerden bir grubu mutlaka yeni bir oyuncu alınması gerektiğinin altını çizerken, diğer kanat ise "Tolga bu takımın kaptanlığını yaptı. Çok tecrübeli bir kaleci. Hem elimizde Utku da var. Bu sezonu ikisiyle geçirebiliriz" diyerek kaleci transferi yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmenin ardından iki kanat bir türlü uzlaşamazken son kararı Başkan Fikret Orman'ın vereceği öğrenildi. Başkan şartları son kez düşünüp ya Harun Tekin için kıran kırana bir pazarlık yapacak ya da Tolga Zengin ile yeni sezona başlayacak.

Öte yandan Harun Tekin görüşmelerinde dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlılar daha önce Vagner Love, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz ve Utku Yuvakuran gibi isimlerden üçünü yeşil-beyazlı takıma göndererek bu transferi noktalamak isterken, Timsah'ın takasa yanaşmadığı ve para istediği bildirildi. Harun'un yanında Kartal, Liverpool'un Alisson Becker'i kadrosuna katmasının ardından boşa çıkan Simon Mignolet ile de görüşüyor.

Fabri'nin gidişinin ardından kaleye geçen Tolga Zengin, B36 Torshavn maçında 90 dakika forma giydi. Başarılı bir performans ortaya koyan Zengin, rakibin çerçeveyi bulan iki şutunda da gole izin vermedi.

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