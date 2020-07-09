Beşiktaş'ta Silviu Lung sürprizi

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi.



Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan Siyah- Beyazlı yönetimin 31 yaşındaki Romanyalı kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.



EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ



Kartal'da Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor.



Sergen Yalçın'ın gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.



