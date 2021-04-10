Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un hedefi 90

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının açılış golünü kaydeden ve idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun, Erzurumspor maçında 90 dakika görev yapabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un hedefi 90
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10 Nisan 2021 14:09
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'a ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak dönen Cenk Tosun, çıktığı ilk lig maçında sonradan oyuna girip Gençlerbirliği'ne 2 gol atmıştı.

Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcu, bu sebeplerden dolayı uzun bir süre Kara Kartal'dan ayrı kaldı. Siyah-Beyazlılar'daki macerasına istediği gibi başlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam edip 3-0'lık zaferin açılış golünü kaydetti. Bu mücadelede idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk, Erzurum öncesi 3 idmanla kondisyonunu yükseltip yarınki müsabakada 90 dakika görev yapabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda takımla çalışmalara ek olarak bireysel de idman yapan tecrübeli futbolcu, gollerine devam edip Kartal'a deplasmanda 3 puanı getirmeyi istiyor. 

 




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