Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un hedefi 90

Beşiktaş'a ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak dönen Cenk Tosun, çıktığı ilk lig maçında sonradan oyuna girip Gençlerbirliği'ne 2 gol atmıştı.Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcu, bu sebeplerden dolayı uzun bir süre Kara Kartal'dan ayrı kaldı. Siyah-Beyazlılar'daki macerasına istediği gibi başlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam edip 3-0'lık zaferin açılış golünü kaydetti. Bu mücadelede idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk, Erzurum öncesi 3 idmanla kondisyonunu yükseltip yarınki müsabakada 90 dakika görev yapabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda takımla çalışmalara ek olarak bireysel de idman yapan tecrübeli futbolcu, gollerine devam edip Kartal'a deplasmanda 3 puanı getirmeyi istiyor.