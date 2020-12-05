Beşiktaş'ta Bernard Mensah şov!

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, ilk 11'de çıktığı Kasımpaşa maçında performansıyla alkış topladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah şov!
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05 Aralık 2020 13:32
Kara Kartal'ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, ilk 11'de çıktığı Kasımpaşa karşısında görevini en iyi şekilde yerine getirdi.

26 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda forma giydiği eski takımına karşı çıktığı mücadelede dün akşam ilk yarının sonunda golünü attı. Sahada kaldığı 74 dakikada Siyah-Beyazlılar'ın hücum hattını başarılı bir şekilde yöneten Mensah, etkili futboluyla hem teknik ekibini hem de taraftarını sevindirdi. 74'te yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakan Mensah, dün akşamki futboluyla beraber bu sezon 9 maçta 2. sayısına ulaştı.

'Taraftar için anlamı var'

Mensah, maçın ardından gazetecilere, "Yaptığım gol sevincinin Beşiktaş taraftarı için bir anlamı var, ben de böyle sevinmek istedim. Normalde hoca savunma görevini benden az bekliyor. Bizim bir oyun planımız var, hücumu da savunmayı da birlikte yapıyoruz" diye konuştu.



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