Beşiktaşlı Welinton eski takımına geri dönüyor

Beşiktaş'ın devre arasında yollarını ayırmayı planladığı oyuncusu Welinton Souza, eski takımına dönmeye karar verdi.
Tecrübeli stoperin, menajeri aracılığıyla Alanyaspor Kulübü'ne haber gönderdiği ve tarafların görüşmelere başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın, bu transfer için Akdeniz ekibinden Tayfur Bingöl'ün bonservisini isteyebileceği belirtildi.
Welinton bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maça çıktı.
Tecrübeli stoperin, menajeri aracılığıyla Alanyaspor Kulübü'ne haber gönderdiği ve tarafların görüşmelere başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın, bu transfer için Akdeniz ekibinden Tayfur Bingöl'ün bonservisini isteyebileceği belirtildi.
Welinton bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maça çıktı.
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