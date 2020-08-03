Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan Siyah Beyazlılar, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen Siyah Beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini sunacak. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.



8 sezondur Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.



