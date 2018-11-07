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Beşiktaş'ın Ocak'ta golcü bombası!

Devre arasında kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü katmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki isim ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın görüştüğü o golcü...

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ın Ocak'ta golcü bombası!
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07 Kasım 2018 10:38
Beşiktaş'ta 11 haftada yaşanan haddinden fazla puan kaybına rağmen Başkan Fikret Orman'ın, "Kimse ümitsizliğe kapılmasın, şampiyon biz olacağız" açıklamasının ardından gözler golcü transferine çevrildi.

Başkanın bu kadar emin konuşmasının perde arkasında ise Türkiye'yi sallayacak bir ismin transferinde sona gelinmesi yatıyor.

Siyah-Beyazlı yönetime yakın kaynaklar o ismin, yazın da temas kurulan Meksikalı golcü Javier Hernandez olduğu bilgisini paylaştı.

ÖNCE KİRALIK SONRA TAPULU

Premier Lig ekiplerinden West Ham United formasını giyen "Chicarito" lakaplı yıldız santrforu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen yönetim, bir süredir gizli operasyon yürütüyordu.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI!

Oyuncunun menajerliğini de yapan kuzenleriyle temasa geçildiği ve ön protokol imzalandığı belirtildi.

Sezona sakat başlayan ve yeni yeni formuna kavuşan 30 yaşındaki Hernandez'in takımda 3. santrfor konumuna düşmekten rahatsız olduğu ve kariyerini ayağa kaldıracak bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.



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