Beşiktaş'ın gözdesi Dortmund ile anlaştı!

) takımlarından2 yıllığına kiraladı.Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyalıların Real Madrid'den Fas Milli Takımı oyuncusu Achraf Hakimi'yi 2019-2020 sezonu sonuna kadar kiraladığı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Borussia Dortmund'un menajeri Michael Zorc, 19 yaşındaki futbolcunun genç ve dinamik bir oyuncu olduğunu belirterek, Hakimi'nin Real Madrid ve Fas Milli Takımı'nda yüksek seviyede futbol oynadığını ifade etti.İspanya Ligi'nde geçen sezon 9 kez Real Madrid forması giyerek 2 gol atan Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez oynamıştı.Hakimi, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın tüm maçlarında forma giymişti.