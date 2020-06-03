Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı savunma oyuncusunu İngiltere'de buldu. Domagoj Vida'yı yüksek bir bonservisle satmak isteyen ve ekonomik anlamda bir nebze de olsa rahatlamak isteyen Kara Kartal, Manchester United'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu'nin peşine düştü.İngiliz basını, Beşiktaş'ın Tuanzebe transferi için Manchester United'a 1 yıllık kiralama teklifi yapacağını duyurdu. Haberde, Siyah Beyazlı ekibin ciddi girişimlerde bulunduğu ve İngiliz ekibiyle anlaşma zemini aradığı belirtildi.Solskjaer'in bu sezon sadece 11 resmi müsabakada forma şansı verdiği genç oyuncunun daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmak istediği vurgulandı.Harry Maguire, Eric Bailly ve Victor Lindelof'ün alternatifi olan Tuanzebe'nin Türkiye'de oynamak isteyip istemediğinin henüz bilinmediği vurgulandı.