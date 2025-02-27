Beşiktaş, zirveye kanat açtı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışını sürdürüyor.



558 gün sonra ilk kez üst üste 5 maç kazanan siyah-beyazlılar, Şubat ayında Kırklarelispor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Antalyaspor'u mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisini elde etti. Bu seriyle birlikte Beşiktaş, 2023 Ağustos ayından sonra ilk kez üst üste 5 maç kazanmanın sevincini yaşadı.





HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK





Solskjaer'in gelişiyle yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'de de iddialı bir konuma geldi. Son haftalardaki başarılı performansıyla üçüncülük yarışına dahil olan Beşiktaş, önündeki fikstürde büyük avantaj yakaladı.



Siyah-beyazlılar, Kayserispor, Konyaspor ve Galatasaray'ı evinde ağırlarken, yalnızca Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Cumartesi günü Kayserispor'u mağlup etmesi halinde Beşiktaş, bu sezon ilk kez 4 maçlık bir lig galibiyet serisi yakalayacak.





ZİRVE BEŞİKTAŞ'A ÇALIŞTI





Geride kalan haftada Süper Lig'in zirvesinde yaşanan puan kayıpları Beşiktaş'a yaradı. Önce Eyüpspor'u yenerek puan farkını kapatan Kartal, Samsunspor'un mağlubiyetiyle farkı 5'e indirdi.



Son olarak şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin golsüz berabere kalması, siyah-beyazlıları zirve yarışında bir adım daha ileriye taşıdı.





ARA VERMEDEN DEVAM





Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 1 Mart Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, kupa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ve pas organizasyonları üzerine çalıştı.



Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren siyah-beyazlılar, günü izinli olarak tamamladı.



