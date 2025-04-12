Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 62 ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 48 puanda kalan Beşiktaş, 4. sırada konumlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir ise 45 puanla 6. sıraya yerleşti.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.
SON 6 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET
Öte yandan Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Siyah beyazlı ekipteki savunma eksiklerinin ardından tek stoper olarak kalan Gabriel Paulista, maçın 10. dakikasında orta yay üzerinde pas verdikten sonra kendisini yere bıraktı.
Sahaya giren sağlık ekipleri Brezilyalı futbolcuya ilk müdahale yaptı. Deneyimli stoper sonrasında oyuna devam edebildi.
MUÇİ SAKATLANDI
Maçın 26. dakikasında siyah-beyazlılarda Ernest Muçi sakatlandı ve oyundan çıktı. Sakatlanan Muçi, 26. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.
YUSUF SARI, BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ!
Dakikalar 62'yi gösterirken kendi yarı alanında sol iç kulvarda topla buluşan Miguel Crespo, Beşiktaş yarı alanına geçtikten sonra sağ tarafa pasını aktardı. Sağ iç kulvarda topu kontrol eden Yusuf Sarı, sağ çaprazdan ceza sahasına girip topu soluna çektikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.
PIATEK'İN GOLÜ GEÇERSİZ
Mücadelenin 72. dakikasında sağ kanatta Gabriel Paulista'dan topu kapan Piatek, sağ çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yerden giden top kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. Ancak hakem Cihan Aydın düdüğünü çalarak Piatek'in Paulista'ya faulünü belirledi ve gol geçersiz sayıldı.
YUSUF SARI BU KEZ FRİRİKTEN ATTI, FARK 2 OLDU
Karşılaşmanın 76. dakikasında Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı hafif sol çarprazdan kullanılan serbest vuruşta Yusuf Sarı, sol ayağıyla kaleye vurdu. Barajı aşan top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN PROTESTO
Başakşehir'in ikinci golünün ardından Beşiktaş tribünleri futbolculara tepki gösterdi. Siyah beyazlı takımın taraftarları, "Formayı çıkarın, gidin" tezahüratlarında bulundu.
SOLSKJAER'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
Norveçli teknik adam, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.
Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.
Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap yer aldı.
CHAMBERLAIN SAĞ BEK BAŞLADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.
Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıkları, Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
Takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksiği bulunan kaptan Necip Uysal da maç kadrosunda bulunmuyor.
CIRO IMMOBILE YİNE KULÜBEDE
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.
SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.
Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.
RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yendi.
46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.
54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.
62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1
76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2
Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum
Beşiktaş: Mert Günok, Oxlade-Chamberlain (Dk. 77 Arroyo), Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih Uçan (Dk. 46 Onur Bulut), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 27 Joao Mario), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 81 Immobile)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Opoku), Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 80 Deniz Türüç), Crespo, Kemen (Dk. 88 Umut Güneş), Brnic (Dk. 64 Figueiredo), Piatek (Dk. 88 Keny)
Goller: Dk. 62 ve 76 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 74 Paulista (Beşiktaş)
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 62 ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 48 puanda kalan Beşiktaş, 4. sırada konumlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir ise 45 puanla 6. sıraya yerleşti.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.
SON 6 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET
Öte yandan Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
PAULISTA KORKUTTU
❌1-2 Gaziantep FK
❌1-0 Konyaspor
✅2-1 Galatasaray
❌1-3 Göztepe
⭕1-1 Kasımpaşa
❌0-2 Başakşehir
Beşiktaş, son altı resmi maçta bir galibiyet aldı. pic.twitter.com/iHOmEtrQxn
— Sporx (@sporx) April 12, 2025
Siyah beyazlı ekipteki savunma eksiklerinin ardından tek stoper olarak kalan Gabriel Paulista, maçın 10. dakikasında orta yay üzerinde pas verdikten sonra kendisini yere bıraktı.
Sahaya giren sağlık ekipleri Brezilyalı futbolcuya ilk müdahale yaptı. Deneyimli stoper sonrasında oyuna devam edebildi.
MUÇİ SAKATLANDI
Maçın 26. dakikasında siyah-beyazlılarda Ernest Muçi sakatlandı ve oyundan çıktı. Sakatlanan Muçi, 26. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.
YUSUF SARI, BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ!
Dakikalar 62'yi gösterirken kendi yarı alanında sol iç kulvarda topla buluşan Miguel Crespo, Beşiktaş yarı alanına geçtikten sonra sağ tarafa pasını aktardı. Sağ iç kulvarda topu kontrol eden Yusuf Sarı, sağ çaprazdan ceza sahasına girip topu soluna çektikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.
PIATEK'İN GOLÜ GEÇERSİZ
Mücadelenin 72. dakikasında sağ kanatta Gabriel Paulista'dan topu kapan Piatek, sağ çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yerden giden top kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. Ancak hakem Cihan Aydın düdüğünü çalarak Piatek'in Paulista'ya faulünü belirledi ve gol geçersiz sayıldı.
YUSUF SARI BU KEZ FRİRİKTEN ATTI, FARK 2 OLDU
Karşılaşmanın 76. dakikasında Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı hafif sol çarprazdan kullanılan serbest vuruşta Yusuf Sarı, sol ayağıyla kaleye vurdu. Barajı aşan top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.
🚀Yusuf Sarı pic.twitter.com/RjVMu3aTRz
— Sporxtv (@sporxtv) April 12, 2025
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN PROTESTO
Başakşehir'in ikinci golünün ardından Beşiktaş tribünleri futbolculara tepki gösterdi. Siyah beyazlı takımın taraftarları, "Formayı çıkarın, gidin" tezahüratlarında bulundu.
SOLSKJAER'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
Norveçli teknik adam, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.
Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.
Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap yer aldı.
CHAMBERLAIN SAĞ BEK BAŞLADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.
Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıkları, Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
Takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksiği bulunan kaptan Necip Uysal da maç kadrosunda bulunmuyor.
CIRO IMMOBILE YİNE KULÜBEDE
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.
SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.
Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.
RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yendi.
46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.
54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.
62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1
76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2
Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum
Beşiktaş: Mert Günok, Oxlade-Chamberlain (Dk. 77 Arroyo), Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih Uçan (Dk. 46 Onur Bulut), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 27 Joao Mario), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 81 Immobile)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Opoku), Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 80 Deniz Türüç), Crespo, Kemen (Dk. 88 Umut Güneş), Brnic (Dk. 64 Figueiredo), Piatek (Dk. 88 Keny)
Goller: Dk. 62 ve 76 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 74 Paulista (Beşiktaş)