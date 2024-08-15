Beşiktaş yıldız avında: Xherdan Shaqiri

Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi önemli isimleri transfer eden Beşiktaş, bir yıldız ismi daha gözüne kestirdi.
Sky DE'de yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldı.
SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL
Oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de listesinde yer aldığı ifade edildi.
32 yaşındaki İsviçreli oyuncu, MLS ekibi Chicago Fire ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmiş ve boşa çıkmıştı.
KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERECEK
Yıldız ismin, kendisi için gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği yazıldı.
Chicago Fire ile toplam 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
Sky DE'de yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldı.
SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL
Oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de listesinde yer aldığı ifade edildi.
32 yaşındaki İsviçreli oyuncu, MLS ekibi Chicago Fire ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmiş ve boşa çıkmıştı.
KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERECEK
Yıldız ismin, kendisi için gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği yazıldı.
Chicago Fire ile toplam 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
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