

BİLYONER'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON

MAÇ KODU MAÇ ADI TERCİH ORAN 475 Fenerbahçe - Anderlecht (2,5 Üst) 1.65 477 Lazio - Marsilya (2.5 Üst) 1.40 479 Rapid Vienna - Villarreal (2.5 Üst) 1.60 482 Bordeaux - Zenit (2.5 Üst) 1.90 483 Celtic - Leipzig (2.5 Üst) 1.60 Toplam Oran: 11.24

THY EUROLEAGUE'DE GÜNÜN KUPONU

MAÇ KODU MAÇ ADI TERCİH ORAN 857 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid (TS:170.5) Üst 1.70 858 Olimpia Milano - CSKA Moskova (TS:171.5) Üst 1.70 859 Gran Canaria - Anadolu Efes (TS:169.5) Üst 1.70 Toplam Oran: 4.91

SPORX İDDAA EKİBİNİN SİZLERE ÖNERDİKLERİ

Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve THY Euroleague maçları oynanacak. Hem futbol hem de basketbolda Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin sahne alacağı maçlara Bilyoner'de büyük ilgi var.Bilyoner Tribün'de en çok oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Euroleague kuponları belli oldu. Bu iki kuponu sizler için haberimizde yer verdik.Ve bu arada Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.