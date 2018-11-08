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Beşiktaş ve F.Bahçe'ye iddaa'da yüklenme

UEFA Avrupa Ligi ve THY Euroleague maçlarından oluşan kuponlar büyük ilgi görüyor. Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları Bilyoner'de 'En Çok Oynanan Maçlar' listesinde ilks ıralara yerleşti. İşte günün ses getirecek kuponları...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye iddaa'da yüklenme
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08 Kasım 2018 16:35
Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve THY Euroleague maçları oynanacak. Hem futbol hem de basketbolda Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin sahne alacağı maçlara Bilyoner'de büyük ilgi var.

Bilyoner Tribün'de en çok oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Euroleague kuponları belli oldu. Bu iki kuponu sizler için haberimizde yer verdik.

Ve bu arada Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.

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BİLYONER'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON

MAÇ KODU
MAÇ ADI
TERCİH
ORAN
475
Fenerbahçe - Anderlecht
(2,5 Üst)
1.65
477
Lazio - Marsilya
(2.5 Üst) 
1.40
479
Rapid Vienna - Villarreal
(2.5 Üst)
1.60
482
Bordeaux - Zenit
(2.5 Üst)
1.90 
483
Celtic - Leipzig
(2.5 Üst)
1.60
Toplam Oran:
11.24

THY EUROLEAGUE'DE GÜNÜN KUPONU

MAÇ KODU MAÇ ADI TERCİH ORAN 
857 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid (TS:170.5) Üst 1.70
858 Olimpia Milano - CSKA Moskova (TS:171.5) Üst 1.70
859 Gran Canaria - Anadolu Efes (TS:169.5) Üst 1.70
Toplam Oran: 4.91

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