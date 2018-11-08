Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve THY Euroleague maçları oynanacak. Hem futbol hem de basketbolda Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin sahne alacağı maçlara Bilyoner'de büyük ilgi var.
Bilyoner Tribün'de en çok oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Euroleague kuponları belli oldu. Bu iki kuponu sizler için haberimizde yer verdik.
Ve bu arada Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.
SEN DE BİLYONER'DE BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
BİLYONER'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON
THY EUROLEAGUE'DE GÜNÜN KUPONU
SPORX İDDAA EKİBİNİN SİZLERE ÖNERDİKLERİ
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Bilyoner Tribün'de en çok oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Euroleague kuponları belli oldu. Bu iki kuponu sizler için haberimizde yer verdik.
Ve bu arada Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.
SEN DE BİLYONER'DE BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
BİLYONER'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON
|
MAÇ KODU
|
MAÇ ADI
|
TERCİH
|
ORAN
|
475
|
Fenerbahçe - Anderlecht
|
(2,5 Üst)
|
1.65
|
477
|
Lazio - Marsilya
|
(2.5 Üst)
|
1.40
|
479
|
Rapid Vienna - Villarreal
|
(2.5 Üst)
|
1.60
|
482
|
Bordeaux - Zenit
|
(2.5 Üst)
|
1.90
|
483
|
Celtic - Leipzig
|
(2.5 Üst)
|
1.60
|
Toplam Oran:
|
11.24
THY EUROLEAGUE'DE GÜNÜN KUPONU
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|TERCİH
|ORAN
|857
|Maccabi Tel Aviv - Real Madrid
|(TS:170.5) Üst
|1.70
|858
|Olimpia Milano - CSKA Moskova
|(TS:171.5) Üst
|1.70
|859
|Gran Canaria - Anadolu Efes
|(TS:169.5) Üst
|1.70
|Toplam Oran:
|4.91
SPORX İDDAA EKİBİNİN SİZLERE ÖNERDİKLERİ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın