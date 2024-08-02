Beşiktaş transferi açıkladı: Emirhan Topçu

Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun." sözlerini sarf etmişti.



TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU



Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis için 3.4 milyon Euro ödeyecek. Emirhan ise siyah beyazlı kulüpten yıllık 600 bin Euro kazanacak.



SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR



Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor ile 32 maça çıkan Emirhan 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Sol ayaklı futbolcu asıl bölgesi olan stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.





ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gün içinde yaptığı açıklamalarda "