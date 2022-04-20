Beşiktaş'tan Sörloth'a dev bütçe!

Alexander Sörloth, bu sezon Real Sociedad formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta, gelecek sezon için kadroya katılması düşünülen Alexander Sörloth için kulübün imkanlarının sonuna kadar zorlanacağı öne sürüldü.Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan Alexander Sörloth'un bonservisi için 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Beşiktaş, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u da 3.5 milyon Euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi. Toplamda 10.5 milyon euro gibi bir ücrete tekabül eden teklif güncel euro kuruyla tam 167 milyon TL'ye denk geliyor.