Beşiktaş'tan Sörloth'a dev bütçe!

Önümüzdeki sezon için bir numaralı transfer hedefi olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Beşiktaş, bu transfer için dev bir bütçe belirledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Sörloth'a dev bütçe!
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20 Nisan 2022 13:26
Beşiktaş'ta, gelecek sezon için kadroya katılması düşünülen Alexander Sörloth için kulübün imkanlarının sonuna kadar zorlanacağı öne sürüldü.

Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan Alexander Sörloth'un bonservisi için 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Beşiktaş, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u da 3.5 milyon Euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi. Toplamda 10.5 milyon euro gibi bir ücrete tekabül eden teklif güncel euro kuruyla tam 167 milyon TL'ye denk geliyor.

Alexander Sörloth, bu sezon Real Sociedad formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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