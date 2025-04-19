Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 kez puan kaybı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar, ligde çıktığı son 6 maçın 5'inde galibiyet yüzü göremedi.
Beşiktaş'ın son 6 maçta aldığı sonuçla şu şekilde:
Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK
Konyaspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 0-2 Başakşehir
Göztepe 1-1 Beşiktaş
Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar, ligde çıktığı son 6 maçın 5'inde galibiyet yüzü göremedi.
Beşiktaş'ın son 6 maçta aldığı sonuçla şu şekilde:
Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK
Konyaspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 0-2 Başakşehir
Göztepe 1-1 Beşiktaş