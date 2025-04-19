Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 kez puan kaybı!

Beşiktaş, Göztepe ile berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Siyah-Beyazlılar, son 6 haftada tek 3 puan sevincini yalnızca Galatasaray karşısında yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 kez puan kaybı!
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19 Nisan 2025 22:02
Son güncelleme 19 Nisan 2025 22:03
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar, ligde çıktığı son 6 maçın 5'inde galibiyet yüzü göremedi.

Beşiktaş'ın son 6 maçta aldığı sonuçla şu şekilde:

Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK

Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 0-2 Başakşehir

Göztepe 1-1 Beşiktaş
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