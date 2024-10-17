Beşiktaş'tan savunmaya Jonny Evans hamlesi

Beşiktaş, Manchester United'ın tecrübeli stoperi Jonny Evans'i transfer listesine ekledi.

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Beşiktaş'tan savunmaya Jonny Evans hamlesi
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17 Ekim 2024 08:45
Beşiktaş, Manchester United'ın Kuzey İrlandalı tecrübeli stoperi Jonny Evans'i transfer listesine ekledi.


BeşiktaşPremier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 36 yaşındaki stoper Jonny Evans ile ilgileniyor. İki gün önce Manchester United yönetimi, Jonny Evans'a yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yaz Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki defans oyuncusu, Temmuz 2024'te bir yıllık sözleşme uzatarak, Haziran 2025'e kadar kulüpte kalmasını sağladı. Ancak Manchester United yönetimi sözleşmesini daha fazla uzatmamaya karar verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaşlı kurmayların tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı ve oyuncu hakkında bilgiler almaya başladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, hem sağ hem de sol ayağını iyi derecede kullanabilen Kuzey İrlanda'lı oyuncuya teklif yapacağı bildirildi.

Transfer çalışmalarını başlatan Beşiktaş6 numara pozisyonuna takviye yapma amacında. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper güçlendirmesi yapmak isteyen ve Jonny Evans ile ilgilenen Beşiktaş deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Bu bölge için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar Kuzey İrlandalı tecrübeli stoperin menajerleri ile görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi. Evans'ın bonservissiz ve uygun bir maaşla takıma katılma ihtimalinin olması nedeniyle transferin Beşiktaş açısından uygun olabileceği ifade edildi.

EVANS'IN KARİYERİ

İrlandalı futbolcu daha önce Manchester United'ın yanı sıra Royal AntwerpSunderlandWest Brom ve Liecester gibi takımlar adına maça çıktı.
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