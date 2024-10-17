Beşiktaş'tan savunmaya Jonny Evans hamlesi

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ekibi

'da forma giyen 36 yaşındaki

ile ilgileniyor. İki gün önce Manchester United yönetimi, Jonny Evans'a yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yaz Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki defans oyuncusu, Temmuz 2024'te bir yıllık sözleşme uzatarak, Haziran 2025'e kadar kulüpte kalmasını sağladı. Ancak

yönetimi sözleşmesini daha fazla uzatmamaya karar verdi.

basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaşlı kurmayların tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı ve oyuncu hakkında bilgiler almaya başladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, hem sağ hem de sol ayağını iyi derecede kullanabilen

'lı oyuncuya teklif yapacağı bildirildi.





Transfer çalışmalarını başlatan Beşiktaş

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pozisyonuna takviye yapma amacında. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper güçlendirmesi yapmak isteyen ve Jonny Evans ile ilgilenen Beşiktaş deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Bu bölge için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar Kuzey İrlandalı tecrübeli stoperin menajerleri ile görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi. Evans'ın bonservissiz ve uygun bir maaşla takıma katılma ihtimalinin olması nedeniyle transferin Beşiktaş açısından uygun olabileceği ifade edildi.



EVANS'IN KARİYERİ



İrlandalı futbolcu daha önce Manchester United'ın yanı sıra

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ve

gibi takımlar adına maça çıktı.