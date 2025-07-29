Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.



Siyah beyazlılar, Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan için harekete geçti.



PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, genç oyuncuyu zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği öğrenildi. Ancak Rus kulübünün, Renan için 15 milyon Euro'ya yakın opsiyon talep ettiği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.Futbolcunun ise 2 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ifade edildi.Stoper ve sol bek bölgesinde oynayan 1.86 boyundaki Renan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun +2 yabancı kuralına da uyduğu için siyah-beyazlı kurmayların bu transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, Körfez temsilcisinde 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.