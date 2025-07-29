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Beşiktaş'tan savunmaya genç hamle: Robert Renan

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı takım, Zenit forması giyen genç stoper için harekete geçti.

calendar 29 Temmuz 2025 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan savunmaya genç hamle: Robert Renan
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 

Siyah beyazlılar, Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan için harekete geçti.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR



Beşiktaş, genç oyuncuyu zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği öğrenildi. Ancak Rus kulübünün, Renan için 15 milyon Euro'ya yakın opsiyon talep ettiği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Futbolcunun ise 2 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ifade edildi.

TFF'NİN YABANCI KURALINA UYUMLU

Stoper ve sol bek bölgesinde oynayan 1.86 boyundaki Renan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun +2 yabancı kuralına da uyduğu için siyah-beyazlı kurmayların bu transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, Körfez temsilcisinde 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. 

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