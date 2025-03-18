Beşiktaş'tan Patrik Schick atağı!

Beşıktaş'ta gelecek sezonun kadrosu şimdiden planlanmaya başladı.



Yaşanan son gelişmelerden sonra transfer için çalışmalarını hızlandıran başkan Serdal Adalı, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp iddialı bir kadro kurmak istiyor.



Siyah-beyazlı takım, piyasa değeri 22 milyon euro olan Bayern Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick ile görüşmelere başlayacak.



IMMOBILE İLE YOLLAR AYRILACAK



Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, özellikle hücum hattını güçlendirecek. Maaşı ve yaşı yüksek olan Ciro Immobile ile kesin olarak yollar ayrılacak.



Bayer Leverkusen'e kiralık bir teklif yapmak isteyen Beşiktaş'ın, bu transferin zorluklarının farkında olduğu ve buna rağmen tüm sınırları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



29 yaşındaki sol ayaklı golcü oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



PERFORMANSI



Çek golcü; 17 gol, 1 asistle oynadığı 23 maçta 18 gol direkt etki etti.



