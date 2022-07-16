"OZAN İÇİN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

SCHALKE DE KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri de Schalke'nin kadroda düşünmediği milli futbolcu Ozan Kabak oldu. Siyah-beyazlılardan Ozan Kabak için açıklama geldi.Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, "Ozan Kabak için teknik heyetten böyle bir talep gelmedi ama gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.Ozan Kabak, geçen sezon Norwich City takımında 13 maçta 1104 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Kabak, daha önce Liverpool, Schalke, Stuttgart ve Galatasaray formaları giymişti.Alman ekibi Schalke ile Ozan Kabak arasındak sözleşme 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Maviler, Stuttgart'tan 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı futbolcudan zarar etmek istemiyor. Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya satmıştı.