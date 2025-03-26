Beşiktaş'tan Masuaku kararı!

Opsiyonu kaldırıldıktan sonra performansıyla göz dolduran Masuaku'yla sezon sonunda yeniden masaya oturmak isteyen Beşiktaş, yıldız sol beki takımda tutmaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Masuaku kararı!
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26 Mart 2025 08:55

Beşiktaş'ta sözleşmesinde yer alan 1 senelik opsiyonu karşılıklı iyi niyetle kaldırılan Masuaku, ardından gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 

Beşiktaş bu bölge için Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Regulion için temasta bulunurken, sezon sonunda Masuku ile masaya oturmak istiyor. 

Tribünlerin tepkisini aldıktan sonra ayrılığı kafasına koyan Masuaku'yu ikna etmek isteyen yönetim başarırsa yeni bir arayışa girmeyecek. 

PERFORMANSI 

Bu sezon siyah beyazlı formayla 37 maça çıkan Demokratik Kongolu yıldız, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.


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