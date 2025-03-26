Beşiktaş'tan Masuaku kararı!

Beşiktaş'ta sözleşmesinde yer alan 1 senelik opsiyonu karşılıklı iyi niyetle kaldırılan Masuaku, ardından gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.



Beşiktaş bu bölge için Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Regulion için temasta bulunurken, sezon sonunda Masuku ile masaya oturmak istiyor.



Tribünlerin tepkisini aldıktan sonra ayrılığı kafasına koyan Masuaku'yu ikna etmek isteyen yönetim başarırsa yeni bir arayışa girmeyecek.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı formayla 37 maça çıkan Demokratik Kongolu yıldız, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.





