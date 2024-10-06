Beşiktaş'tan Mane operasyonu!

Beşiktaş'ta transfere yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yönetim bir süredir gündemde olan Sadio Mane için devre arasında yeni bir hamle yapma kararı aldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Mane operasyonu!
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06 Ekim 2024 14:33
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Saido Mane'yi bu kez bitirmeye kararlı.

HÜSEYİN YÜCEL ÜSTLENDİ

Al Nassr'ın göndermeyi düşündüğü 32 yaşındaki kanat oyuncusunun operasyonunu yönetici Hüseyin Yücel bizzat üstlenmiş durumda.

MENAJERİYLE MASAYA OTURACAK

Hüseyin Yücel'in çok yakın bir zamanda dünyaca ünlü Brezilyalı süper yıldızın menajeriyle masaya oturacağı dile getiriliyor. 

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