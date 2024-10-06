Beşiktaş'tan Mane operasyonu!

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Saido Mane'yi bu kez bitirmeye kararlı.
HÜSEYİN YÜCEL ÜSTLENDİ
Al Nassr'ın göndermeyi düşündüğü 32 yaşındaki kanat oyuncusunun operasyonunu yönetici Hüseyin Yücel bizzat üstlenmiş durumda.
MENAJERİYLE MASAYA OTURACAK
Hüseyin Yücel'in çok yakın bir zamanda dünyaca ünlü Brezilyalı süper yıldızın menajeriyle masaya oturacağı dile getiriliyor.
HÜSEYİN YÜCEL ÜSTLENDİ
Al Nassr'ın göndermeyi düşündüğü 32 yaşındaki kanat oyuncusunun operasyonunu yönetici Hüseyin Yücel bizzat üstlenmiş durumda.
MENAJERİYLE MASAYA OTURACAK
Hüseyin Yücel'in çok yakın bir zamanda dünyaca ünlü Brezilyalı süper yıldızın menajeriyle masaya oturacağı dile getiriliyor.