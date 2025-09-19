Beşiktaş'tan ligde kötü istatistik!

Süper Lig'de Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş, kötü bir istatistiğe imza attı.
Bu sezon ligde 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezona ilk iki deplasman maçını kaybederek başladı.
2025/26 | Sergen Yalçın
2019/20 | Abdullah Avcı
1977/78 | Recep Adanır
