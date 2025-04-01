Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, zorluk kalitesi yüksek maçlarda bir başka oynuyor.
Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da 2-1 yenerek Dolmabahçe'den puansız gönderdi.
Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, ligde 5 maç sonra da Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Galatasaray galibiyetiyle taraftara çifte bayram yaşattık. Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.
PRİM DOPİNGİ DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin galibiyet primi ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon euroluk (41 milyon TL) bir prim verileceğini açıkladı. Adalı'nın Fenerbahçe ile oynanacak derbide de oyuncuların galibiyet sözü vermeleri halinde aynı miktarda pirim vereceği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Galatasaray zaferiyle moral bulan Beşiktaş, şimdi gözünü Fenerbahçe derbisine dikti. Başkan Serdal Adalı, galibiyet için prim desteğinin devam edeceğini açıkladı.
Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, zorluk kalitesi yüksek maçlarda bir başka oynuyor.
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