Beşiktaş'tan, Cerny için teklif!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Tammy Abraham transferi sonrası yeniden ses getirmek istiyor.
Milot Rashica'nın yerine bir futbolcu arayan siyah-beyazlılar, geçen sezonu Rangers'ta kiralık oynayan Vaclav Cerny'yi gündemine getirmişti. Bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg'un 12 milyon Euro istemesiyle rafa kaldırılan transfer için yeniden harekete geçildi.
Beşiktaş, 27 yaşında Çek oyuncu için Wolfsburg'a 7 milyon Euro önerdi. Alman kulübünün cevabı bekleniyor.
Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Milot Rashica'nın yerine bir futbolcu arayan siyah-beyazlılar, geçen sezonu Rangers'ta kiralık oynayan Vaclav Cerny'yi gündemine getirmişti. Bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg'un 12 milyon Euro istemesiyle rafa kaldırılan transfer için yeniden harekete geçildi.
Beşiktaş, 27 yaşında Çek oyuncu için Wolfsburg'a 7 milyon Euro önerdi. Alman kulübünün cevabı bekleniyor.
Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.