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Beşiktaş'tan, Cerny için teklif!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık geçiren Wolfsburg'un futbolcusu Vaclav Cerny için 7 milyon euro önerdi.

calendar 05 Temmuz 2025 11:19
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan, Cerny için teklif!
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Tammy Abraham transferi sonrası yeniden ses getirmek istiyor.

Milot Rashica'nın yerine bir futbolcu arayan siyah-beyazlılar, geçen sezonu Rangers'ta kiralık oynayan Vaclav Cerny'yi gündemine  getirmişti. Bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg'un 12 milyon Euro istemesiyle rafa kaldırılan transfer için yeniden harekete geçildi.

Beşiktaş, 27 yaşında Çek oyuncu için Wolfsburg'a 7 milyon Euro önerdi. Alman kulübünün cevabı bekleniyor.

Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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