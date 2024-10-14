Beşiktaş'tan Avrupa'da lidere büyük fark!

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 yendi.



Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle Avrupa'da 4. haftada 2. galibiyetini yaşadı. Beşiktaş ayrıca 2 de mağlubiyet aldı.



Beşiktaş maçı öncesi 3'te 3 yapan ve zirvede yer alan Ratiopharm Ulm ise ilk kez kaybetti.



Müsabakaya Beşiktaş Fibabanka hızlı başlayan taraf oldu. Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla skoru 7-0 yapan siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikalık bölümü 17-7'lik üstünlükle geçti.



İlk periyotta oyundaki ağırlığını sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Sleva ve Allman'ın etkili oyunuyla çeyreği 22 sayı farkla, 31-9 önde tamamladı.



Müsabakanın ikinci periyoduna da etkili giren siyah-beyazlılar, 8-3'lük seriyle farkı 27 sayıya yükselterek skoru 39-12'ye getirdi.



Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş Fibabanka, çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 41-16'lık üstünlükle geçti.



Hem hücumda hem de savunmada rakibine karşın baskın bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 61-28 önde gitti.



Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Alman ekibi bir ara 8-0'lık seri yakalayarak skoru 75-44'e getirse de siyah-beyazlı ekip son bölümde farkı 39 sayıya çıkardı: 85-46.



Bretzel ve Klepeisz'in sayılarına Morgan ve Berk Uğurlu'yla karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 40 sayılık üstünlükle girdi: 89-49.



Mücadelenin son çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, farkın da verdiği avantajla rotasyonlu oyunu tercih etti.



Siyah-beyazlı takım farkın kapanmasına müsaade etmezken, Alman ekibi son bölümde 9-0'lık seri yakaladı: 101-70.



Son bölümde Sleva ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı tekrar artıran Beşiktaş Fibabanka, parkeden 33 sayılık farkla 107-74 galip ayrıldı.



Salon: Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Sleva 15, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Martin 12, Terry 6, Yağız Aksu, Ata Özbek

Ratiopharm Ulm: Weidemann 7, Jessup 4, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Klepeisz 4, Santos 10, Jensen 3, Essengue 19, Roby, Anigbata 2, Saraf 16

1. periyot: 31-9

Devre: 61-28

3. periyot: 89-49



