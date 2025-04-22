Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında santrfor ve 6 numara transferleri öncelikler arasında yer alıyor.



Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen yönetim, Patrick Berg için kulübü Bodo/Glimt ile yeniden temas kurarken, alternatif ismi ise devre arası döneminde de gündeme gelen Salvatore Esposito olarak belirledi.



Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki İtalyan orta saha için siyah-beyazlılar bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Esposito'nun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







