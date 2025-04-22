EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında santrfor ve 6 numara transferleri öncelikler arasında yer alıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında santrfor ve 6 numara transferleri öncelikler arasında yer alıyor.
Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen yönetim, Patrick Berg için kulübü Bodo/Glimt ile yeniden temas kurarken, alternatif ismi ise devre arası döneminde de gündeme gelen Salvatore Esposito olarak belirledi.
Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki İtalyan orta saha için siyah-beyazlılar bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Esposito'nun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.