Beşiktaş'tan 6 numaraya takviye!

Beşiktaş, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'nın orta saha oyuncusu Salvatore Esposito'yu transfer listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan 6 numaraya takviye!
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22 Nisan 2025 09:41

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında santrfor ve 6 numara transferleri öncelikler arasında yer alıyor.

Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen yönetim, Patrick Berg için kulübü Bodo/Glimt ile yeniden temas kurarken, alternatif ismi ise devre arası döneminde de gündeme gelen Salvatore Esposito olarak belirledi. 

Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki İtalyan orta saha için siyah-beyazlılar bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanıyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Esposito'nun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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