Beşiktaş'ta yoğun fikstür başlıyor

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş'ta milli aranın sona ermesiyle beraber yoğun bir fikstür başlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yoğun fikstür başlıyor
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21 Kasım 2023 09:28
Teknik direktör Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden sonra 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak.

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak, ardından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, aradan önce Atakaş Hatayspor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak. 

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