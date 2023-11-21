Beşiktaş'ta yoğun fikstür başlıyor

Teknik direktör Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden sonra 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak.
Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak, ardından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, aradan önce Atakaş Hatayspor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.
Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak, ardından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, aradan önce Atakaş Hatayspor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.