Beşiktaş'ta teknik ekibe takviye: Tom Green

Manchester United'da analizci olarak görev alan Tom Green, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine katıldı. Green, İstanbul'a geldi ve çalışmalara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta teknik ekibe takviye: Tom Green
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04 Şubat 2025 17:58
Son güncelleme 04 Şubat 2025 21:33
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine Manchester United'dan takviye geldi.

Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katıldı. Green, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacak. İstanbul'a gelen Tom Green, çalışmalara başladı.

2017-2025 yılları arasında Manchester United'da çalışan Green, İngiliz ekibinde Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte de görev yapmıştı.

33 yaşındaki Green, daha önce; Stoke City, Burton Albion ve Derby gibi takımlarda çalıştı.

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